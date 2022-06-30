12 yaşındaki çocuğun yaşam destek ünitesinin kapatılması kararı temyizden döndü

Britanya’da, mahkemenin ‘geri dönüş’ şansı olmadığı gerekçesiyle yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına karar verdiği çocuğun davası yeniden görülecek.

Fotoğraf: Holly Dance

Archie Battersbee (12), 7 Nisan’da, Essex’teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Beyninde hasar tespit edilen çocuk, başkent Londra’daki Kraliyet Londra Hastanesi’ne kaldırıldı. O tarihten beri komada olan Battersbee’nin doktorları, beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek yaşam desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Oğlunun beynindeki hasarın, ‘internette dahil olduğu bir etkinlik, bir yarışma’yla ilintili olduğunu düşünen annesi Holly Dance ve babası Paul Battersbee buna karşı çıktı ve mesele mahkemeye taşındı. yüksek mahkeme, 13 Haziran’da, hastane yönetimi ve doktorları haklı bularak yaşam destek üniversitesinin kapatılmasını kararlaştırdı. Kararla yıkılan anne-baba temyize gitti.

‘Ölümün tanımına odaklanıldı’

Anne-babanın avukatı Edward Devereux, bir önceki davada ‘ölümün tanımına’ odaklanıldığını anımsatarak temyiz mahkemesinin üç hakimine, ”Dava yeniden görülmeli. Hakim, yaşam destek ünitesinin kapatılmasının Archie için en iyi seçenek olup olmadığına karar vermeli” dedi.

Devereux, böyle bir davada ‘gri alanlar olmaması, akıllarda soru işareti kalmaması gerektiğinin’ altını çizdi.

Temyiz mahkemesi, dün, ilk kararın çocuk için en iyisi olup olmadığının kararlaştırılması için davanın yüksek mahkemede yeniden görülmesini kararlaştırdı.

Battersbee’nin doktorları, mahkemede 31 Mayıs’ta çekilen MR’a göre çocuğun büyük olasılıkla beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemiş, hakim de ‘Battersbee’nin o tarihte öldüğü kanısına varıldığını’ ifade etmişti. Hristiyan Hukuk Merkezi’nin destek verdiği anne-babasıysa ‘Archie’nin hala nefes aldığını ve Tanrı onu alana kadar gitmesine izin vermeyeceklerini’, ona yeteri kadar zaman tanınmadığını ve hakimin ailenin inançlarını dikkate almadığını söylemişti.

Gerekçe henüz açıklanmadı

Temyiz mahkemesindeki hakimler, ilk kararı alan hakim Arbuthnot’u eleştirmedi; davanın yeniden görülmesine dair kararın gerekçesini daha sonra açıklayacaklarını ifade etti.

Dava 11 Temmuz’da görülecek.

Anne Holly Dance, karardan duydukları memnuniyeti, ”Çok sevindik. Amacımıza ulaştık” dedi. Baba Paul Battersbee de, ”Bu karardan daha iyisi olamazdı” diyerek duygularını ifade etti.