İstanbul’da Yahudi mezarlığına saldırı: İki kişi gözaltında

İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Yahudi Mezarlığı’nda 36 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Twitter-Türk Yahudi Toplumu

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Yahudi Mezarlığı’na saldırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada 36 mezarın tahrip edildiği belirtilerek, ‘bu vandalizmi yapanların’ bir an önce yakalanması istenmişti: “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.”

Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir.

Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.@TC_icisleri @TC_istanbul pic.twitter.com/8vapMNW6o8 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) July 15, 2022

Kalın: Birimler harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, saldırıyı kınayarak, birimlerin harekete geçtiğini söyledi. İbrahim Kalın, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz.”

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti.



Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz. @tyahuditoplumu https://t.co/mID1stWvJZ — İbrahim Kalın (@ikalin1) July 15, 2022

Soylu: İki kişi gözaltına alındı

Daha sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen iki kişinin gözaltına alındığını söyledi. Soylu, paylaşımında şunları söyledi:

“İstanbul Hasköy Mezarlığı’ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2’si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir.”