Boğaziçi mezunlarından, sahte isimle gruplara sızan genel sekretere istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, sahte isimle Britanya’daki mezunlar grubuna girip hocalar hakkında bilgi toplamaya çalışan Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal’a istifa çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal’ın, kendini ‘Ali Kemal’ takma ismiyle tanıtıp Boğaziçi Üniversitesi’nin Britanya’daki mezunlar Whatsapp grubuna girdiği ortaya çıkmıştı. Topal, grupta, mezunlara ve hocalara karşı tehditkar ifadeler kullanıp veri skandalıyla ilgili bilgi toplamaya çalışıyordu. Olayı araştıran mezunlar, bu kişinin Hasan Fehmi Topal olduğunu anlayınca gruptan çıkardılar.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları da Hasan Fehmi Topal’ı sosyal medyada yayınlanan bir metinle diğer kayyumlarla birlikte istifaya çağırdı.

Metinde şunlar yazıyor:

“Hasan Fehmi Topal İstifa Etmelidir!

Geçtiğimiz şubat ayında, hukuksuz ve usulsüz bir dizi operasyon ertesinde, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine tepeden inme bir kararla getirilen Hasan Fehmi Topal’ın, bir yurtdışı mezun Whatsapp grubuna sahte isim ve mezuniyet bilgileriyle dahil olduğu ortaya çıktı.

Bilindiği gibi, yolsuzluk şüphelisi Faruk Yakaryılmaz’ın Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak işe başlaması sonrasında üniversite veri ve sunucuları siyasi iktidara yakın özel şirketlerin erişimine açıldı. Yaşanan veri güvenliği skandalına dair Whatsapp grubunda yaptığı yazışmalarda ‘Ali Kemal’ sahte ismini kullanan Topal, mezunlara karşı tehditkar ifadeler kullandı, onlardan istihbarat almaya çalıştı ve veri güvenliği skandalını deşifre eden akademisyenlere ve çalışanlara mesnetsiz suçlamalar yöneltti.

Liyakat, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi üniversitemizin temel değerlerini benimsemediği açık olan Topal’ın ve başta Naci İnci olmak üzere diğer kayyumların üniversitemizde bir gün daha kalmasına tahammülümüz yok. Yurtiçi ve yurtdışı mezunları olarak, diğer kayyumlarla birlikte Hasan Fehmi Topal’ı derhal istifaya çağırıyoruz.

Üniversite bileşenlerinin iradelerini hiçe sayan tepeden inme karar ve atamaları kesinlikle kabul etmiyor, Boğaziçi Üniversitesi özgür, özerk ve katılımcı bir yapıya kavuşana kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz.

İmzacılar: BÜİM (Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi), BOYUT, Boğaziçi Üiniversitesi Yurtdışı Topluluğu, BÜMEDeğer (Boğaziçi İçin Değer), Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar, Berlin Boğaziçi Dayanışması, Britanya, ABD, Kanada ve Avustralya Boğaziçi Üniversitesi Mezunları“

İstifaya çağrı metni, ‘HasanFehmiTopalİstifa’ ve ‘KayyumlarGidecekBizKalacağız’ tagleriyle paylaşıldı.

Hasan Fehmi Topal’ın hızlı yükselişi

Şubat 2022’de tepeden inme bir şekilde genel sekreter olarak atanan Topal, enstitünün talebi olmamasına rağmen öğretim elemanı alma usülleri çiğnenerek okulun Çevre Bilimleri Enstitüsü’ne atanmıştı. Topal, AKP’ye yakın Boğaziçi Üniversitesi mezunlar derneği BURA’nın başkanlığını da yaptı.

Britanya’da şirketleri de bulunan Topal, Wikileaks belgelerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’a da CV göndermiş.

Boğaziçi Üniversitesi’nde veri skandalı

Geçtiğimiz ay, Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının kişisel verilerinin bir şirkete onaysız bir şekilde erişim izni verildiği ortaya çıkmıştı. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran dört akademisyen hedef gösterilmiş, okulun bilgi işlem merkezini basıp evrakları gasp ettiği iddia edilmiş ve üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Dört akademisyenden üçü, sonrasında göreve iade edildi.

Verilere erişim izni verilen şirketin Üsküdar Belediyesi’nde çalışan bir memur olduğu ve bu kişinin yolsuzlukla suçlandığı ortaya çıkmıştı. Muhabirimiz Canan Coşkun’un konuyla ilgili haberine de yayın yasağı getirilmişti.