Ekonomist Yeşilada: AKP’nin zenginleri paraları yurt dışına kaçırdı

Ekonomist Atilla Yeşilada, iktidar sözcülerinin ‘düşecek’ söylemlerinin aksine enflasyonun üç haneleri göreceğini belirtti. Yeşilada, iktidarın döviz kurlarının belli seviyeye gelmesini engellemek için alabileceği tedbirlerin, kriz yaratabileceğini söyledi. Yeşilada, ”AKP’nin zenginleri paralarını yurt dışına kaçırdı” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,6’ya yükseldi. Aylık artış yüzde 4,95. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktı. Aylık artışsa yüzde 8,31.

Bu veriler sonrası ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan, Türkiye’de enflasyona neden olan etkenlerde bir değişiklik olmadığını, bu nedenle fiyat dinamiklerinin kötüleşmeye devam ettiğini vurguladı. Banka 2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 49,5’ten yüzde 63,1’e yükseltti.

İktidarsa bu durum karşısında baz etkisine sığınıp herhangi bir önlem almıyor.

Merkez Bankası’nın düşük tutmak için rezervleri erittiği dolar/TL’yse 20 Aralık’taki kur korumalı mevduat öncesi seviyeleri zorluyor.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Yeşilada, beklenenin aksine enflasyonun düşmeyeceğini, yukarı yönlü baskıyı sürdüren dolar/TL’nin de yerinde durmayacağını söyledi: ”Turizm gelirleri Eylül’de bittiğinde ya da yine millet bir şekilde heyecana gelip bir siyasi vakadan dolayı veya dünyada olan bir olaydan dolayı dolara hücum ettiğinde Merkez Bankası’nın savunma hattı da çökecek ve biz bir kez daha 21 Aralık 2021 gününe geri döneceğiz.”

‘Sermaye kontrolleri harekete geçirilir’

Daha önce söylediği “Dolar kuru patlarsa AKP siyasetten silinir” ifadesi hatırlatılan Yeşilada, dolar/TL’de 20-22 seviyelerini işaret etti: ”AKP, şu anda siliniyor zaten, anketlerde yüzde 30’un altına indi ve kış aylarında bu daha da gerileyecek. Ben bir günde silinmeyi kast ettim ve 2001 örneğini gösterdim, yani AKP diye bir siyasi varlık kalmaz, eğer bir kez daha bir kriz olursa bu kriz dövizin belirli bir kura gelmesinden değil, onu engellemek için alınacak tedbirlerle ortaya çıkar. Sermaye kontrolü gelirse, Türkiye dış borçlarını ödeyemediği için döviz çıkışlarını tamamen yasaklarsa, bu tip senaryolarla. Şu anda zamanı kestirmek güç, yıl sonunda doların 20-22 TL’ye varırsa, varmadan önce Merkez Bankası veya Cumhurbaşkanlığı makamı sermaye kontrollerini harekete geçirir.”

Asıl sorunun yoksullaşma olduğunu vurgulayan Yeşilada, bunun geniş çapta şiddet olaylarına neden olabileceğini söyledi: ”Bence en büyük sorun enflasyon değil, açlık ve sefalet. Çok ciddi bir yoksullaşma yaşıyoruz. Toplumun zaten gevşeyen sosyal bağlarını sarsan ve bence kış aylarında geniş çapta şiddet olaylarına neden olacak bir yoksullaşma bu.”

‘AKP’nin zenginleri paralarını yurt dışına kaçırdı’

Yeşilada, 15 Temmuz’dan sonra yurt dışına çok büyük paraların çıkarıldığını söyledi: ”2016 darbe girişiminden bu yana çok büyük paralar kaçtı. Özel bankacılarla konuştum; on milyarlarca dolar yurt dışına nakledildi, o zamandan beri de bu aralıklı olarak devam ediyor. İsim vermeyeyim ama bazıları paralarını kaçıramaz, itibarı olan, dev bir holdingin sahibi olan kişiler Türkiye’deki paralarını kolay kolay yurt dışına çıkaramaz, hesap sorarlar. Saraydan bir telefon gelir, onlar mecburen tutuyor ama gizli zenginler, AKP’nin zenginleri hepsi kaçırdı paralarını yurt dışına.”