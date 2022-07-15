İzmir için üç günlük ‘orman yangını’ uyarısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre üç gün boyunca İzmir ve çevresinde orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek uyardı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘Orman Yangınları Erken Uyarı Sistemi’ haritasını sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Valisi Köşger, önümüzdeki üç güne dikkat çekti.

Görsel: Orman yangınları erken uyarı sistemi

Vali Köşger’in açıklaması şöyle:

“Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın.”