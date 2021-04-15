Akşam Postası / 15 Nisan 2021

1. İstanbul’da aşı randevularının yarısı bile dolu değil

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşı randevularının yalnızca yüzde 20-30’unu dolu olduğunu söyledi.

2. TTB’nin ‘Ölümleri durdurun’ eylemine polis müdahalesi

‘Ölümleri durdurun’ sloganıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, polis tarafından engellendi.

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3. MB faizi sabit tuttu

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19’da sabit bıraktı.

4. Şirketler dolarda krizi fırsata çevirdi

‘Ağbal kararı’ sonrası dolar/TL kurunun 8.48’e kadar fırlamasından sonra elindeki doları satan şirketler, kurun tekrar 8’e yaklaşmasıyla sattığı kadar doları geri aldı.

5. Kapalıçarşı esnafı: Alyansını getirenler var… Önce erkeklerinki satılıyor

Sadece alışveriş yapmak ve gezmek isteyen turistlerin değil alyans seçmeden yeni doğan bebeğe altın almaya çoğu kişinin uğrak noktası Kapalıçarşı geçmişteki cıvıl cıvıl günlerini arıyor. Öyle olduğunu bilsem de bir semttekinden çok fazlasını bir arada bulma şansım var diye her dönemin gözde yatırım araçlarından ‘altın’ bozduranların amacını sormak için sarrafların kapısını çaldım dün.

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6. Açlık sınırı asgari ücreti geçti!

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın araştırmasına göre mart ayındaki açlık sınırı ortalaması, birçok kentte asgari ücreti geçti.

7. HDP iddianamesi yeniden başsavcılıkta

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi Yargıtay başsavcılığına Oybirliğiyle alındığı belirtilen kararda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olduğu ileri sürülen eylemler ile HDP’nin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı’ kaydedildi.

8. Kavala meselesi: Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye yaptırım sinyali

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin bakanlar komitesinin son toplantısından işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım sinyali çıktı.

9. ‘Dokunma’ sırası Ahmet Şık’ta

Ankara başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki “Sokağa çıkın” çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

10. Krediler kesilince konut satışları çakıldı

Türkiye genelinde geçen yılki ‘kredi patlaması’yla tüm zamanların en yüksek seviyesine gelen kredili konut satışları mart ayında geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

11. Kulis: ‘128 milyar dolar’ı en iyi savunan bakanlığı kapabilir

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın üst üste hamlelerle bürokraside hakimiyet kurduğunu kaydeden bürokratlar, sıranın mevcut bakan Lütfi Elvan’a gelmiş olabileceği görüşünde. CHP’nin atağına karşı ‘128 milyar dolar’ı iyi savunanın bakanlık koltuğuna oturabileceği öne sürüldü.

12. ‘128 milyar’ afişi asıldıktan 10 dakika sonra toplatıldı

CHP’nin birçok şehirde astığı ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı afişler savcılık kararıyla indirilirken, Tunceli’de afiş asıldıktan 10 dakika sonra polis tarafından kaldırıldı.

13. CHP ‘128 milyar dolar’ı bu kez ‘doğrudan’ bakanlığa sordu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısında bulunan ofisinin camına “128 milyar dolar nerede?” yazılı afiş astı.

14. Ford Otosan, Gölcük fabrikasında üretime ikinci kez ara veriyor

Ford Otosan otomotiv sektörü genelinde üretim aksamalarına neden olan yarı iletken tedarikinde sorunlar nedeniyle ikinci defa üretime ara verme kararı aldı.

15. İki kafadarın ‘daha büyük penis’ macerası hastanede bitti

İki sarhoş Fransız ‘ekstra boyut katma’ hayaliyle penislerine hemoroid kremi enjekte etti. Bu riskli deney tahmin edilebileceği üzere hastanede bitti.

16. ‘Sihirli mantar’dan depresyona şifa çıktı

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre ‘sihirli mantar’daki psilosibin adlı madde depresyon tedavisinde kullanılabilir.

17. Türk sanatçının bu göremediğiniz bir piksellik NFT ürünü 11 milyon liraya satıldı

2021’in yatırım çılgınlığı NFT formatında ürünler yepyeni bir boyut kazandı: ‘Pak’ adıyla tanınan dijital sanatçı Murat Pak’ın bir piksellik görseli 1,36 milyon dolara (yaklaşık 11 milyon lira) satıldı.

18. Ahmet Hakan: Faşizmin fırınına odun attık

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan üç gün önce ‘Atatürk’le tartışmasız alay ettiğini’ savunduğu Orhan Pamuk’un romanıyla ilgili bir kez daha yazarak entelektüel tartışma yaptığını öne sürdü: “Faşizmin fırınına odun atmış olduk, iyi mi?”