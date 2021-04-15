‘Kısmi kapanma’da dip dibe yolculuk!

Vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Ramazan’ın ilk 15 gününde geçerli kısıtlamalar dün başladı ama İstanbul’da toplu taşımadaki kalabalık görüntüsü değişmedi.

İstanbul’da bugün iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu arttı. Birçok kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19:00’dan önce eve varmak için özel araçlarıyla yollara düşünce, trafik durma noktasına geldi.

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Virüs yayılımına en uygun ortamlardan toplu taşımadaki manzara da iç açıcı değildi. İşten çıkan binlerce kişi, otobüs, metrobüs ve tramvayda yoğunluk oluşturdu.

AA’nın çok sayıda toplu taşıma aracının aktarma noktası konumundaki Cevizlibağ’da çektiği bu fotoğraflar, duraklarda sosyal mesafenin uygulanamadığını ortaya koydu.