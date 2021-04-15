Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Kısmi kapanma’da dip dibe yolculuk!

Vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Ramazan’ın ilk 15 gününde geçerli kısıtlamalar dün başladı ama İstanbul’da toplu taşımadaki kalabalık görüntüsü değişmedi.

İstanbul’da bugün iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu arttı. Birçok kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 19:00’dan önce eve varmak için özel araçlarıyla yollara düşünce, trafik durma noktasına geldi.

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Virüs yayılımına en uygun ortamlardan toplu taşımadaki manzara da iç açıcı değildi. İşten çıkan binlerce kişi, otobüs, metrobüs ve tramvayda yoğunluk oluşturdu.

AA’nın çok sayıda toplu taşıma aracının aktarma noktası konumundaki Cevizlibağ’da çektiği bu fotoğraflar, duraklarda sosyal mesafenin uygulanamadığını ortaya koydu.

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Akşam Postası / 15 Nisan 2021

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‘Dokunma’ sırası Ahmet Şık’ta

Ankara başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki “Sokağa çıkın” çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderdi.