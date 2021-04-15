Ahmet Hakan: Faşizmin fırınına odun attık

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan üç gün önce ‘Atatürk’le tartışmasız alay ettiğini’ savunduğu Orhan Pamuk’un romanıyla ilgili bir kez daha yazarak entelektüel tartışma yaptığını öne sürdü: “Faşizmin fırınına odun atmış olduk, iyi mi?”

Ahmet Hakan 12 Nisan tarihli köşesinde Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un yeni romanı ‘Veba Geceleri‘nde Mustafa Kemal Atatürk’le alay ettiğini öne sürmüştü.

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Kitaptaki Kolağası Kamil karakterinden yola çıkarak kitap eleştirmenliğine soyunan Hakan “Küçükken kargaları kovalardı detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir” diye sormuştu.

Hakan bugünkü köşesinde ise üç gün önce kendinden emin şekilde yazdığı iddiadan uzaklaşarak, entelektüel tartışma yaptığını, bazı sorular sorduğunu öne sürdü.

Hakan ‘Faşizmin fırınına odun atmış olduk, iyi mi’ başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

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“Orhan Pamuk’un son romanı ‘Veba Geceleri‘ üzerine kritik yapıyoruz. Acaba ‘Romanda geçen Kolağası Kâmil, Atatürk müdür‘ diye soruyoruz. ‘Çocukluğunda karga kovalardı’ cümlesine takılıyoruz. ‘Atatürk’e yönelik bir küçümseme mi var acaba‘ diye tartışıyoruz.

Hem Orhan Pamuk hem de yayıncısı, bu iddialara çeşitli cevaplar veriyorlar. Yani olması gereken, olması gerektiği gibi yürüyor.

Derken…’Küt‘ diye… Bir yasakçı kafa, devreye giriveriyor ve her şeyi darmadağın ediyor.

Olay şu: Adamın biri, ‘Bu kitapta Atatürk’e hakaret var. Bu kitap toplatılsın‘ diye ortaya çıkmış durumda.”

Türkiye’de ‘entelektüel bir tartışmayı kriminal bir olgu haline getirmeye kalkan kafalar‘ olduğunu belirten Hakan daha korkunç olanınsa ‘bu kafaları ciddiye alabilecek savcılar’ olduğunu yazdı.

Hakan yazısını itiraf niteliğinde ifadelerle sonlandırdı:

“Bir kitap üzerine yaptığımız kritikleri, ‘kitap toplama‘ gibi korkunç bir olayın malzemesi haline getirmeye niyetli tipler var olduğu müddetçe…

Bu memlekette kitap kritiği yapmak…

Faşizm fırınına odun atmak gibidir.“