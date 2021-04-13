Orhan Pamuk kayıtsız kalamadı: Kitabımda Atatürk’e hiçbir saygısızlık yok

Yazar Orhan Pamuk, ‘Veba Geceleri’ romanında, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edildiği iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: DHA

‘Veba Geceleri’nde 100 yıl öncesinin hayali Osmanlı adası Minger’de vebayla mücadele eden insanlar anlatılıyor.

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Hürriyet gazetesi dahil bazı gazete ve internet sitelerinde, Pamuk’un romanında isim vermeden ‘Kolağası Kâmil‘ karakteriyle Atatürk’le alay ettiğini öne süren yazılar yayınlanmıştı.

Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da dünkü köşesinde karakterin özelliklerini sıralayıp, “Aaaa! Atatürk’ü anlatıyor” demeyecek birinin çıkmayacağını aktarmış, “Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba?” diye sormuştu. Hakan, peş peşe soruları sıralamasının ardından “‘Küçükken kargaları kovalardı’ detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir?” ifadesini kullanmıştı.

Yayınevinden açıklama geldi

Kitabın yayıncısı Yapı Kredi Yayınları, kitapta Atatürk’le ilgili küçük düşürücü ifadelerin yer almadığını, söz konusu karakterin hayali Minger adasında kurtarıcı olarak görüldüğünü belirtti.

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Açıklamada, Pamuk’un “Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri’nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk’e hiçbir saygısızlık yoktur” sözlerine yer verildi.