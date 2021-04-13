Ahmet Hakan’ın ‘Atatürk’le alay ediyor’ dediği Orhan Pamuk: Atatürk övülmeli

Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, son kitabı ‘Veba Geceleri’nde ‘Atatürk’le alay ettiğini’ yazdığı Orhan Pamuk, daha bir ay önce ‘Atatürk’ün övülmesi gerektiğini’ söylemiş.

Pamuk’un kaleme aldığı ‘Veba Geceleri’nde 100 yıl öncesinin hayali Osmanlı adası Minger’de vebayla mücadele eden insanlar anlatılıyor.

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Ahmet Hakan, dünkü köşesinde Nobelli yazar Orhan Pamuk’un ‘Veba Geceleri’ isimli son kitabında yer alan ‘Kolağası Kâmil‘ karakterini kaleme almıştı.

Karakterin özelliklerini sıralayıp, “Aaaa! Atatürk’ü anlatıyor” demeyecek birinin çıkmayacağını aktaran Hakan, “Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba?” diye sormuştu.

Ahmet Hakan, peş peşe soruları sıralamasının ardından “‘Küçükken kargaları kovalardı’ detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir?” ifadesini kullanmıştı.

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Pamuk ne demiş?

Oysa Orhan Pamuk, Ot Dergisi’nin nisan sayısında yayınlamak üzere, 16 Mart’ta Dündar Hızal yaptığı söyleşisinde, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin olumlu fikirlerini anlatmış.

Pamuk, söyleşinin ilgili kısmında şunları söylemiş: “Amerika’da ya da Avrupa’da kiliseler Pazar günü, Pazar ayinine açıkken burada kapatıldı. Burada dünyaya izah etmek zor. Siyasal İslamcı denen bir hükümet sırasında A) Siyasal İslamcılara bu konuda ‘Nasıl camimi kapatıyorsun?’ diyen daha radikal olanlar var. Seslerini çıkaracak bir özgürlükleri yok. B) Daha radikal olmayanların ve bütün ülkenin devletten gelen emre itaat eden bir ruhu da var milletimizin. Devletten gelen sese uymak, ölüm korkusu da olduğu için, uyuluyor. Ama bir üçüncü sebebi ise bence, Kemal Atatürk övülmeli bundan; Kemal Atatürk’ün laikliği en sonunda milletin derinlerine gitmiş.”