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Yaramazlara biraz batar!

‘128 milyar’ afişini asıldıktan 10 dakika sonra toplattılar

CHP’nin birçok şehirde astığı ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı afişler savcılık kararıyla indirilirken, Tunceli’de afiş asıldıktan 10 dakika sonra polis tarafından kaldırdı.

Fotoğraf: Twitter

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Bursa, Rize ve Kastamonu’da, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

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Tunceli Emek gazetesinin haberine göre CHP Tunceli İl Başkanlığı’nın da parti binasına astığı afiş aynı gerekçeyle indirildi.

Afişin parti binasında yaklaşık 10 dakika asılı kalabildi.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, şu açıklamayı yaptı: “Ana muhalefet partisi olarak vatandaş adına soru sorma hakkımız engellendi. Artık hükümete soru bile soramıyoruz. Partimizin yaptığı soru sormaktır. Pankartları, afişleri indirerek halkın bilgi alma hakkını engelliyorlar. Bu durum hukuka aykırıdır.”

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