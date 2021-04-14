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Yaramazlara biraz batar!

Bir mahkeme nihayet ‘makul şüphe’ buldu: ‘Kayıp 128 milyar’da değil ama… afişinde

CHP’nin parti binalarına astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin kaldırılma gerekçesine dair iki mahkeme kararı daha ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan (MB) 128 milyar dolar satıldığını belirterek paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı.

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Üzerinde cumhurbaşkanlığı külliyesinin silüeti de bulunan afişler, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle indirilmişti.

ankaragazetecisi.com’un haberine göre afişlerle ilgili Sakarya ve Bilecik’ten iki mahkeme kararına daha ulaşıldı.

Sakarya başsavcılığının, ‘toplumun farklı görüşlerine mensup bir kısmının tepkisine’ yol açacağı ve ‘karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmelerine’ neden olabileceği ve ‘parti binasına zarar verilebileceği’ gerekçesiyle CHP il binasındaki afişin toplanmasını talep ettiği belirtildi. Yazıda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

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Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği ise ‘gerek yapılan soruşturma açısından değerinin bulunması ve soruşturma açısından öneminin olması gerekse de suçun işlenmesinin önlenmesi bakımından öneminin olması gereğiyle suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphenin mevcut olduğunu’ belirterek toplatma kararı verdi.

Bilecik’te ise TEM Güvenlik Büro Amirliği, 128 milyar dolar afişlerinden 10 tane asıldığını tespit ederek, durumu savcılığa bildirdi. Savcılık, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatarak, pankartların toplatılması için hakimliğe başvurdu. Sulh ceza hakimi, hiçbir gerekçe göstermeden pankartların toplatılmasına karar verdi.

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