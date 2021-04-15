Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şirketler dolarda krizi fırsata çevirdi

‘Ağbal’ kararı sonrası dolar/TL kurunun 8.48’e kadar fırlamasından sonra ellerindeki doları satan şirketler, kurun tekrar 8’e yaklaşmasıyla sattıkları kadar doları geri aldı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın ‘piyasa dostu’ başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasından sonra yaşanan çalkantıda dolar/TL 8.4850 seviyesine kadar çıkmıştı. Ekonomi yetkilileri bu seviyelerde yoğun döviz satışı yapıldığını söylemişti.

Reklam

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre döviz mevduatında başlayan çözülme kurun yeniden 8.20 liranın altına gelmesiyle alıma döndü. 6-7-8 Nisan’da yurt içi yerleşikler 2.1 milyar dolarlık alım yaptı. Bunun büyük kısmıysa şirketlere ait.

‘Ağbal’ kararının açıklandığı 20 Mart sonrası ilk haftada tüzel kişilerin (şirketler) döviz mevduatı 1.7 milyar dolar gerilemişti. Geçen hafta dolar/TL’nin 8.20 liranın altına inmesiyle satış tavrı değişti.

Vatandaşların da döviz hesaplarında artış görülse de şirketler alımda daha hızlı çıktı.

Reklam

5 Nisan’da 86 milyar 526 milyon dolar olan tüzel kişilerin döviz mevduatı 8 Nisan’da 88 milyar 164 milyon dolara yükseldi. Bu 1 milyar 638 milyon dolarlık alım anlamına geliyor.

İflas riski azaldı, yabancı yatırımcıların iştahı kabardı: Fırsat peşindeler

Dolar/TL’de iki seviyeye dikkat

Türkiye’nin krizi dünyayı gerdi: Uzmanlar ne diyor? 2013’teki gibi panik yaşanır mı?

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.

Demirtaş’tan hakime: Bir hayrınızı göreyim

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşması 6 Mayıs 2021 tarihine ertelendi. Demirtaş’ın ilk tutuklandığı ana dosyanın Kobani dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.