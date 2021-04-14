İflas riski azaldı, yabancı yatırımcıların iştahı kabardı: Fırsat peşindeler

Türkiye’nin borçlarını ödeyemeyip temerrüde düşmesi riskinin azaldığını düşünen bazı yabancı yatırımcılar, ülkedeki ‘fırsatları’ değerlendirmek için harekete geçmiş.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın ‘piyasa dostu’ başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasından sonra yaşanan çalkantıda, Türkiye’nin dış borcunu karşılama maliyeti, Arjantin’den sonra gelişen piyasalar arasında en yüksek ikinci sıraya çıkmıştı.

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Merkez Bankası’ndaki rezervlerin bitmesi, dış borçta faizlerin fırlaması ve artan vaka sayılarının turizm gelirlerini tehdit etmesiyle birlikte Türkiye’nin bir yıllık temerrüt olasılığı rekor seviyeye gelmişti. Yabancı yatırımcılarsa adeta Türk piyasasından kaçmıştı.

‘Pek olası değil’

Ancak bazı büyük fonların yöneticileri Türkiye’de temerrüt riskinin azaldığını, hatta büyük getiri fırsatı sağlayacak giriş noktaları ortaya çıktığını düşünüyor.

Bunlardan ikisi Fidelity ve Vanguard, Arjantin’in aksine Türkiye’nin borcunu karşılayacak kadar nakit tamponu bulunduğunu belirtiyor.

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Bloomberg’e konuşan Londra merkezli Fidelity’nin yetkilisi Paul Greer, “Türkiye’nin temerrüde düşmesini yakın dönemde pek olası görmüyoruz” dedi.

Türkiye’nin önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Greer şöyle devam etti: “Türkiye cari açığını kapatmak için yabancı sermayeye çok muhtaç; özel sektörün kaynak ihtiyaçlarının karşılanması içinse dış finansa ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin iç ve dış borç yükümlülüklerini karşılamak için niyet ve kabiliyetini göstermeye devam etmesini bekliyoruz.”

Vanguard yetkilisi Nick Eisinger ise Türkiye’nin borcunun milli gelirine oranının yüzde 37 gibi düşük bir oranda durduğunu, bu oranın geçen yıl iflasını açıklayan Arjantin ve Lübnan’da sırasıyla yüzde 97 ve yüzde 127 olduğunu belirtti.

Akbank örneği

Frankfurt’taki Union Yatırım’ın kıdemli müdürü Sergey Dergaçev ise “Türkiye’nin finans sektörü küresel finansal düzene oldukça iyi girmiş durumda” dedi. Dergaçev, Avrupa ve Körfez bölgesindeki yatırımcılarla olan bu kuvvetli bağların, aynı zamanda, iflas durumunda büyük bir itibar kaybı yaratabileceğini de ekledi. Bunun Arjantin’e kıyasla büyük bir fark olduğunu ifade eden yatırımcı, bir örnek vererek, Akbank’ın geçen hafta, ekim ayındaki seviyelerden borçlanabildiğini hatırlattı.

Rezervlere dikkat

Yabancı yatırımcıların takip ettikleri bir diğer veriyse Merkez Bankası rezervleri. Çünkü rezervler, swap yoluyla toplanan dövizlerle artıda kalabiliyor.

Her ne kadar yurt içindeki banka müşterilerinin hesabında yaklaşık 220 milyar dolar bulunsa da, TL’deki bir kur şoku banka müşterilerinin bu parayı bankalardan çekmesine yol açabilir. Bu da Merkez Bankası’nı swap pozisyonlarını kapatmaya zorlayabilir.

UBS AG yatırım şirketinden Manik Narain, “Çok ince bir ipte yürüyorlar, piyasalar da bu yüzden sıkı para politikası yürütülmesi gerektiğiyle ilgili bu kadar saplantı yaptı” dedi.