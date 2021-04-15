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Yaramazlara biraz batar!

İki kafadarın ‘daha büyük penis’ macerası hastanede bitti

İki sarhoş Fransız ‘ekstra boyut katma‘ hayaliyle penislerine hemoroid kremi enjekte etti. Bu riskli deney tahmin edilebileceği üzere hastanede bitti.

30’lu yaşlarında olduğu belirtilen iki adam bir Youtube videosundan ‘ilham alarak’ daha büyük penise sahip olmak için tehlikeli bir yola başvurdu.

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Videoda hemoroid tedavisinde kullanılan krem enjekte edilerek daha iri bir penise kavuşulabileceği anlatılıyordu.

Kendilerine yapmaya cesaret edemediklerinden mi bilinmez iki kafadar kremi birbirine enjekte etmeye karar verdi.

Gece ağrılı ve şişmiş penislerinin acısını çeken arkadaşlar sabah soluğu hastanede aldı.

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Doktorlara göre krem penisteki lenf damarlarını tıkayıp fazla sıvının doğal yolla temizlenmesini engellemiş, bu da şişmeye yol açmıştı.

Muayene etmek için doktoların dokunmasının bile acı verdiğini anlatan hastaların durumu Annales de Dermatologie et de Vénéréologie dergisinde yayınlandı.

Vakayı anlatan doktorlar internetteki bu tür videolar nedeniyle bu yöntemlerin daha ulaşılabilir olduğundan yakındı.

Dergide yer verilen fotoğraflar bu yöntemleri denemeyi aklından geçiren erkekler için uyarıcı kamu spotu niteliğinde.

Doktorlar dinlenmesini, ağrı kesici almasını söyleyerek tekrar kontrole gelmek üzere gönderdiği hastaların durumunu bilmiyor.

Kontrole gelmedikleri için kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığı belirsiz.

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