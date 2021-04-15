Bilim kurulu üyesi vakalar düşmezse alınabilecek ‘daha sert’ önlemleri anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, iki haftalık ‘kısmi kapanma‘ sürecinde öncelikli olarak vaka sayısını 50 binin altına düşürmenin hedeflendiğini belirterek aksi halde alınabilecek daha sert önlemleri anlattı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınını yavaşlatmak için Ramazan ayında 15 gün ‘kısmi kapanma’ya gidileceğini duyurmuş, hedeflenen iyileşme olmazsa çok daha sert önlemler alınabileceğini ifade etmişti.

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Prof. Dr. İlhan şunları söyledi: “Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok. Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek.”

Prof. Dr. İlhan, ‘kısmı kapanma‘dan beklentilerini de şöyle sıraladı: “15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak yedi ile 14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri dört kişiden biri aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün.”

Dün açıklanan verilere göre günlük vaka 62 bin 797 can kaybı ise 279 olarak kayda geçti.

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İki hafta içinde hedefe ulaşılamazsa alınabilecek ‘daha sert‘ önlemleri ise bilim kurulu üyesi şöyle sıraladı: “AVM’lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, hiçbir çocuğun okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışmayla ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması.”