Havayolu şirketlerinden yeni kısıtlama sonrası açıklama

Havayolu şirketleri, Covid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleriyle havalimanına gidebileceklerini bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları ifade etti: “Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.”
Pegasus’un Twitter hesabından ise şunlar kaydedildi: “14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler.”
SunExpress’in Twitter hesabında da şunlar aktarıldı: “14 Nisan itibarıyla hafta içi saat 19:00 – 05:00 saatleri arasında ve hafta sonları uygulanacak seyahat kısıtlamasından tüm yolcularımız muaftır.
Kısıtlamanın geçerli olduğu gün ve saatlerde gerçekleşecek uçuşlarımıza bileti bulunan yolcularımız uçuş biletlerini/e-biletlerini yanlarında bulundurarak havalimanına ulaşabilecektir. Detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.”