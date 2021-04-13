Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınını yavaşlatmak için Ramazan ayında 15 gün ‘kısmi kapanma’ya gidileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık üç saat süren kabine toplantısında, Ramazan’da alınacak yeni önlemler görüşüldü.

Reklam

Daha sonra Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Ülkemizdeki tabloyu dünyadaki genel gidişatın gerisine düşürmemiz gerekiyor.

Reklam

*Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yöneltti.

*Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.

* İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek.

*Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmesini istiyorum.

*Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının süresi akşam 7 sabah 5 olarak güncellenmiştir.

*65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

*Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

*Kamuda saat 4’te bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

*(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

*8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

*Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

*Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

*Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

*Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

*Toplu iftar vb. uygulamalar gerçekleşmeyecek.

*İçişleri genelgesiyle detaylar duyurulacak.

*Kısıtlamalar yarından itibaren uygulanacak.

Vaka rekoru kırılmıştı

1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, 2 Mart’ta geçilen ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte bugün itibariyle 60 bine dayanmış durumda. Salgında en yüksek günlük can kaybı da geçen çarşamba günü 276 olarak kayda geçmişti.

Reuters’a konuşan bir yetkili, salgındaki vaka artışına karşı, “Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor” demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü bilim rurulu toplantısının ardından Bugün ‘Ne gibi tedbirler alınabilir’ diye genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlandığını söylemişti.