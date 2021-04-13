MEB ‘kısmi kapanma’yı açtı

Milil Eğitim Bakanlığı, bu akşam açıklanan yeni kısıtlamaların eğitim öğretime nasıl yansıyacağına açıklık getirdi.
Açıklama şöyle:
“Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.
Buna göre:
İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecek.
8 ve 12. sınıflara, mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına ve takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri dâhil devam edilecek.
Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecek.
Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.”