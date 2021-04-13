Ramazan’da 15 gün ‘kısmi kapanma’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınını yavaşlatmak için Ramazan ayında 15 gün ‘kısmi kapanma’ya gidileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık üç saat süren kabine toplantısında, Ramazan’da alınacak yeni önlemler görüşüldü.

Reklam

Daha sonra Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Ülkemizdeki tabloyu dünyadaki genel gidişatın gerisine düşürmemiz gerekiyor.

Reklam

*Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yöneltti.

*Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.

*Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum.

*Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken, haftaiçi sokağa çıkma sınırlamasının süresi akşam 19.00 sabah 5.00 olarak güncellenmiştir.

*65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

*Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

*Kamuda saat 16.00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

*(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

*8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir

*Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

*Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

*Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

*Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

*Toplu iftar vb. uygulamalar gerçekleşmeyecektir.

*İçişleri genelgesiyle detaylar duyurulacaktır.

*Kısıtlamalar yarından itibaren uygulanacaktır.

Vaka rekoru kırılmıştı

Reuters’a konuşan bir yetkili, salgındaki vaka artışına karşı, “Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor” demişti.

1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, 2 Mart’ta geçilen ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte 56 bine kadar dayanarak kontrolden çıkmıştı. Dün 54 bin 562 vaka kaydedilirken 243 kişi ölmüştü. Salgında en yüksek günlük can kaybı da geçen çarşamba günü 276 olarak kayda geçmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü bilim rurulu toplantısının ardından Bugün ‘Ne gibi tedbirler alınabilir’ diye genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlandığını söylemişti.