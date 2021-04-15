Ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişliyor: Yeni sektörler eklendi

Nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izne çıkarılanlara verilmesi planlanan desteğin kapsamı genişletildi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin Meclis’e sunduğu düzenlemede, yalnızca yeme-içme sektöründe çalışan, nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izne çıkarılanlara günlüğü 50 liradan aylık 1500 lira destek verilmesi öngörülmüştü.

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NTV’nin haberine göre Meclis’e görüşmeleri süren düzenleme için ek önerge verildi. Yeni önergeyle, yeme-içme sektörüne ek olarak çok sayıda sektör de destek kapsamına alınıyor.

Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı, 39 liradan 50 liraya çıkarılıyor.

Düzenlemeye eklenen sektörler şöyle:

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* İnternet kafelerin faaliyetleri

* Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

* Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

* Bilardo salonlarının faaliyetleri

* Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

* Oyun makinelerinin işletilmesi

* Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar. Sağlık bakım hizmetleri hariç.)

* Hamam, sauna vb. yerlerin faaliyetleri. Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (Konaklama hizmetleri hariç.)

* Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (Form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç.)