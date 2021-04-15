Son 24 saat: 61 bin 400 vaka, 297 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 61 bin 400 Covid-19 vakası kayda geçerken 297 kişi hayatını kaybetti. Düne kıyasla can kaybı 18 artarak yeni ‘rekor’ kaydedildi.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 535 bin 40’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 31’e çıktı.

Bir günde 318 bin 217 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 845, iyileşenlerin sayısı da 54 bin 894. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 80.