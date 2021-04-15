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Yaramazlara biraz batar!

110.92 karatlık pırlantaya 1,2 milyon dolarlık teklif

ARTHILL Grup bünyesindeki ARTHILL Müzecilik tarafından satışa çıkarılan pırlantaya verilen teklif, 1,2 milyon dolara ulaştı.

Fotoğraf: arthill.com.tr

Açık artırma sayfasında yer alan bilgiye göre 110.92 karatlık pırlanta için açılış fiyatı 1 ABD Doları olarak belirlendi.

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Şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 1,2 milyon dolar.

120 bin dolarlık komisyon ve 237 bin 600 dolarlık KDV’nin eklenmesiyle, satın alma maliyeti 1 milyon 557 bin 600 doları buluyor.

Yani şu an itibariyle TL olarak fiyat yaklaşık 12 milyon 500 bin TL.

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Amerika Gemoloji Enstitüsü (Gemological Institute of America/GIA) sertifikasına sahip pırlanta için teklif verme süresi 18 Nisan Pazar günü saat 3’te dolacak.

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