‘Dokunma’ sırası Ahmet Şık’ta

Ankara başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki “Sokağa çıkın” çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Başsavcılık söz konusu çağrıyı ‘suç işlemek için alenen tahrik’ olarak değerlendirdi.

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TBMM’de önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınacak fezleke, genel kurulun gündemine getirilmesi halinde karara bağlanacak.

Soruşturma 5 Nisan 2021’de başlatılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Şık’ın, “Boğaziçi protestolarını bahane ederek, ‘Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın’ çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı” belirtilmişti.