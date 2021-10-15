Akşam Postası / 15 Ekim 2021

Reuters: Türkiye, YPG’ye askeri operasyon düzenlemeyi planlıyor

Türk yetkililer, ABD ve Rusya ile diplomasi yolu başarılı olmazsa PKK’nın devamı olarak görülen YPG’ye Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon düzenleneceğini söyledi.

Erdoğan: Suriye’de mücadelemiz çok farklı şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “(Suriye’de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir” dedi.

Dolar ‘operasyon’ etkisiyle yeni zirvede

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,24’ü aşarak yeni zirveyi gördü.

MB anketi: Dolar beklentisi 10’a fırladı

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 17,63 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,56’dan 10’a çıktı.

Bütçe açığı eylülde 23,6 milyar lira

Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 23,6 milyar lira açık verdi. Ağustosta bütçede artan vergi geliriyle birlikte 40,8 milyar lira fazla oluşmuştu.

2022’de bütçe açığı 278 milyar lira öngörüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022’de 300 milyar liraya yakın bütçe açığı öngörüldüğünü söyledi.

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş, motorine 41 kuruş zam geldi. Benzindeki artışın 14 kuruşluk kısmı pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorin fiyatları 8 lira sınırına yükselecek.

AKP’nin aklındaki oy verme sistemi: Oy sandık kapanmadan değiştirilebilecek

AKP’nin oy verme sisteminde değişikliği tartıştığı belirtildi. Oy pusulalarının zarflara konduğu uygulama artık kullanılmayacak. Elektronik oylama yöntemi de üzerinde çalışılan bir diğer yöntem.

Anket: ‘Muhalefet ekonomik sorunları çözer’ diyenler yüzde 46 seviyesinde

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre muhalefet partilerinin iktidara gelmeleri durumunda halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananlar yüzde 46 seviyesinde. “Çözemez” diyenler ise yüzde 45’te.

Azerbaycan’la yeni doğalgaz anlaşması

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olmak üzere toplam 11 milyar metreküplük (bcm) doğalgaz alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Sakarya doğalgaz sahasını yabancı konsorsiyum geliştirecek

Deniz ve denizaltı enerji projelerine mühendislik hizmetleri veren Subsea 7 şirketi ve Sclumberger konsorsiyumu, Sakarya doğalgaz sahasının geliştirilmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile anlaşma yaptı.

KLİMİK Başkanı Prof. Yavuz: Aşılama hızı çok düşük, insanları zorlamalıyız

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Aşı var, aşı yapacak insan var. Aşı olmanın önünde hiçbir engel yok. Ama aşılama yavaş. ‘Aşı var isteyen olsun, isteyen olmasın’ diyecek noktada değiliz. Özellikle aşı tereddüdünün giderilmesi için çok aktif aşı kampanyası yapılmalı” dedi.

SBK Holding, CHP’ye dava hazırlığında

Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding, şirketin ilişkileri hakkında broşür hazırlayan CHP’ye dava açacağını duyurdu.

TÜGVA’dan bir ‘torpil listesi’ de ‘Kim milyoner olmak ister’e mi gitti?

‘Torpil listesi’yle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), ATV’de yayınlanan ‘Kim milyoner olmak ister?’ isimli yarışmaya da ‘isim yazdırdığı’ öne sürüldü.

İBB’de beş yıllık bilanço: Dernek ve vakıflara 38 taşınmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dört yılda 38 taşınmazını bazı dernek ve vakıflara kiralama ya da tahsis yoluyla kullandırdığı bildirildi.

Bitcoin, ‘yatırım fonu’ kararıyla 60 bin dolara dayandı

Kripto para piyasasının en önemli oyuncusu Bitcoin, altı aylık aranın ardından yeniden kritik 60 bin dolar sınırına geldi.

Fenomen dizi tırnaklarda: Squid Game manikürü

Netflix’in en çok izlenen içeriği ‘Squid Game‘ çılgınlığı tırnaklara sıçradı.

Fotoğraf: Reuters

Akvaryumu temizlerken öldüğünü söylediği balığı, kocasına ders vermek için tavada pişirdi; video viral oldu

Endonezya’da bir kadın, akvaryumu temizlemiyor diye kızdığı kocasının yerine temizlik yaparken öldüğünü söylediği balığını tavada kızarttığına dair TikTok’ta bir video yayınladı.

Harry Potter, ‘Harry Potter’ı 27 bin sterline sattı

Britanya’da ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı‘nın nadir kopyalarından biri, Harry Potter isimli bir adam tarafından 27 bin sterline (342 bin lira) satıldı.

Mia Khalifa neden porno filmlere başladığını, sektördeki sömürüyü ve nasıl yeniden güçlendiğini anlattı

Kısa süreliğine porno filmlerde rol alan Mia Khalifa şimdi bu yolu seçmesine neden olan olaylar ve deneyimi konusunda konuşmaktan çekinmeyerek başka kadınları korumayı umuyor.