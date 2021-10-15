Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Suriye’de mücadelemiz çok farklı şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “(Suriye’de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir” dedi.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Afganistan’daki son gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan şunları kaydetti: “Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Kabil Havalimanı’nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.”

Avrupa’daki enerji kriziyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, ‘siyasi cinayetlerin işleneceği’ iddiasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.”

SON HABERLER

Marka olmak

Anlatamam size İtalya’da hissettiğim markalaşmayı. Gittiğimiz şehrin ismi dünyanın (İtalya’nın değil) en meşhur bir peyniri ve bir de jambonuna ismini vermiş. Milano hava alanına bir indik, buram buram modanın başkenti hissi. Otoyola çıktık trafik levhaları reklam tabelası mübarek.

AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?

Dolar ‘operasyon’ etkisiyle yeni zirvede

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,21’e yükselerek yeni zirveyi gördü.