TÜGVA’dan bir ‘torpil listesi’ de ‘Kim milyoner olmak ister’e mi gitti?

‘Torpil listesi’yle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), ATV’de yayınlanan ‘Kim milyoner olmak ister?’ isimli yarışmaya da ‘isim yazdırdığı’ öne sürüldü.

Gazeteci Metin Cihan, daha önce iktidara yakın vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Vakfın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü. TÜGVA yetkilileri iddiayı yalanlamıştı.

Vakfın eski yöneticisi Tamer Özsoy, TÜGVA’nın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını söylemişti.

Yeni iddia

halktv.com.tr yazarı Murat Ağırel, bugünkü köşesinde, TÜGVA’ya ait olduğu belirtilen belgeleri incelediğini, ‘İş takibi dosyası’ isimli bir belgenin dikkatini çektiğini yazdı.

Ağırel, belgede ‘görev tarihi’nin 13 Aralık 2016, ‘görevin konusu’nun ise ‘Kim Milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı‘ ifadesinin bulunduğunu ifade etti.

Halk TV yazarı, belgede, her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcıların programa kaydı yapılmasının istendiğini ve ‘yapıldı kaydı‘ notunun bulunduğunu belirtti.

Ağırel, “Acaba yarışmaya izleyici mi gönderiliyor, yarışmacı mı” diye sorduğunu, ardından belgeleri gönderen kişiyle konuştuğunu, onun da “Evet bizzat ben şahidim. Gelir olursa bir kısmı vakfa olacak şekilde ayarlama yapılıyordu” dediğini yazdı.

Ağırel, belgedeki tarihleri baz alarak katılımcıları incelediğini belirterek “Belgede belirtilen tarih aralarında çıkan yarışmacıları araştırdım, inceledim. İlginç isimler karşıma çıktı. Gerçekten TÜGVA üyeleri ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişinin eşi yarışma programına yakın aralıklarla katılmış” diye yazdı.

Yalanlama geldi

Halk TV yazarı, şunları kaydetti: “Mesela TÜGVA yönetim kurulunda yer almış birçok devlet bankasının işini yapan Papillon Ajansın sahibi Yunus Becit’in eşi gerçekten 22 Nisan 2017 tarihinde yarışma programında yer almış. TÜGVA üyesi Şerife Tuğçe Doğan, 11 Mart 2017 tarihinde katılmış. Hatta programın reklamında TÜGVA üyesi olduğu da özellikle belirtilmiş. Yine katılan Hicret Kızılkaya 25 Mart 2017 tarihinde programa katılmış.

Hemen daha önce röportaj için Genel Merkez toplantısında yer alan Yunus Becit’e ulaşmaya çalıştım. Ne şirketinden ne de cep telefonundan ulaşabildim. TÜGVA Genel merkezini aradım. Sordum, ‘Yaptığımız açıklama haricinde bir açıklama yapmayacağız’ dediler. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi, AKP İstanbul İl Yönetimindeki Rabia Kazak’a sordum, bu iddiaları yalanladı.”