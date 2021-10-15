Reuters: Türkiye, YPG’ye askeri operasyon düzenlemeyi planlıyor

Türk yetkililer, ABD ve Rusya ile diplomasi yolu başarılı olmazsa PKK’nın devamı olarak görülen YPG’ye Suriye’nin kuzeyinde bir askeri operasyon düzenleneceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyinden kaynaklanan tehditleri bertaraf etme konusunda kararlı olduğunu ve iki özel harekat polisinin hayatını kaybetmesine neden olan pazar günkü YPG saldırısının ‘artık bardağı taşırdığını‘ ifade etmişti.

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, “Durmadan bize karşı saldırıların düzenlendiği Tel Rıfat’ın temizlenmesi şart” dedi.

Herhangi bir askeri operasyona dair zaman ve nasıl olacağı henüz belli değil.

‘Hazırlıklar devam edecek’

Yetkili, hazırlıkların bir süre devam edeceğini, TSK ve MİT’in gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.

Yetkili ayrıca şunları ekledi: “Süreç böyle devam edemez. Buna bir son verilecek. Bununla ilgili karar alındı ve belli ülkelerle gerekli işbirliği sağlanacak. Bu husus Rusya ve ABD ile görüşülecek.”

Yetkililer Erdoğan’ın konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile Ekim sonunda Roma’da gerçekleşecek G20 zirvesinde görüşeceğini de ifade etti.

Bir diğer yetkili ise YPG’nin en az 30 km ileriye itilmesi gerektiğini söyleyerek, o bölgelere tamamen Rusya’nın hakim olduğunu, İran unsurlarının da yer aldığını belirtti.

Yetkili, “Diplomasiden bir sonuç çıkmazsa ve YPG bu bölgeleri terk etmezse bir operasyon kaçınılmaz görünüyor” dedi. Yetkili, Erdoğan’ın Biden’ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini de ekledi: “Önce diplomasi yolları deneniyor elbette ama bir yandan da operasyon için görüşmeler yapılıyor.”

Azez ve Cerablus, Ankara’nın IŞİD ve YPG’yi püskürtmek için Suriye’ye 2016’da düzenlediği ilk operasyondan beri Türkiye destekli muhaliflerin kontrolü altında bulunuyor.

Ankara, YPG’ye karşı Suriye’de biri Afrin bölgesini diğeri daha doğusunu hedef alan iki tane daha sınır ötesi operasyon gerçekleştirmişti.

Erdoğan, eylülde Soçi’de Putin ile buluşmasının ardından Suriye üzerine görüşmelerine dair detay vermeyerek savunma sanayi alanında işbirliğini artırma planlarına odaklanmıştı.

Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 satın alması Washington’ın Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışını durdurmasına ve Türkiye’nin savunma sektörüne yaptırım uygulamasına yol açmıştı.

Yetkililer, Ankara’nın ABD’nin IŞİD ile mücadelede müttefiği olan YPG’ye silah sağlamasını sert bir şekilde eleştirdiğini tekrar vurguladı.