Sakarya doğalgaz sahasını yabancı konsorsiyum geliştirecek

Deniz ve denizaltı enerji projelerine mühendislik hizmetleri veren Subsea 7 şirketi ve Sclumberger konsorsiyumu, Sakarya doğalgaz sahasının geliştirilmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile anlaşma yaptı.

Subsea 7 tarafından yapılan açıklamada şirkete düşen işin 750 milyon doların üzerinde büyüklükte olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre anlaşma sualtı imalat tesislerini, erken dönem üretim tesisinin çeşitli işlerini ve 170 km deniz altı boru hattı döşenmesini içeriyor.

Avrupa’nın başlıca doğalgaz ithalatçıları arasında yer alan Türkiye geçen yıl Karadeniz’deki Sakarya sahasında ilk büyük doğalgaz yatağını keşfetmişti. Doğalgaz üretimine 2023 yılında başlanması planlanıyor. Yıllık tüketimin dörtte biri kadarını karşılayacak hacimli üretime ise ancak 2027 yılından itibaren geçilecek.