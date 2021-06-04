Erdoğan’ın ‘müjde’si: 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfini ‘müjde’ olarak duyurdu.

Fotoğraf AA

Reuters, Erdoğan’ın bugün Karadeniz’de yeni bir doğalgaz bulunduğunu açıklayacağını ancak bunun hızla değer kaybeden TL’yi kurtarmaya yetmeyeceğini belirtmişti.

Reklam

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Filyos Limanı Açılışı ve Doğal Gaz İşletme Tesislerinin temeli atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir.

Reklam

*Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık.

*Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı.

*Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.

*Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

*Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.