Reuters: Doğalgaz haberi TL’yi kurtarmaz

Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Karadeniz’de yeni bir doğalgaz bulunduğunu açıklayacağını ancak bunun hızla değer kaybeden TL’yi kurtarmaya yetmeyeceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Haberde Erdoğan’ın eski taktikleri uyguladığı belirtileri, benzer bir müjdeyi TL yine ip üstündeyken Sakarya bölgesinde 405 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurarak yaptığı hatırlatıldı.

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Habere şöyle devam edildi: “Daha basit bir çözüm var. Erdoğan bu hafta, üçüncü defa para politikası konusunda işbirliği yapmayan Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirdikten üç aydan kısa bir süre sonra, faizlerin düşürülmesi çağrısı yaparak liranın dolar karşısında rekor seviyesinde değer kaybetmesine vesile oldu. Bir yandan da Ruslar ve Britanyalılar bu yaz corona virüs endişesiyle Türkiye plajlarından kaçınıyor. Artık, kendini yüksek faiz oranlarının düşmanı olarak niteleyen kişinin sessiz kalma zamanı.“

Dolar, Erdoğan’ın geçen pazartesi akşamı TRT ekranlarında yaptığı faiz indirimi mesajı sonrası 8,50 bandından 8,71’e kadar çıkmıştı.

Bloomberg de Türkiye’nin Karadeniz’de yeni doğalgaz yatakları keşfettiğini, resmi açıklamanın yakında yapılmasının beklendiğini duyurmuştu.