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Yaramazlara biraz batar!

Banksy’nin ‘çöpteki aşkı’ tahminlerin çok üstünde rekor fiyata satıldı

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin en popüler işlerinden, müzayedede satış sonrası kendi kendini imha eden ‘Love is in the Bin‘ yeniden çıkarıldığı açık artırmada rekor kırarak tahminlerin üstünde bir fiyata alıcı buldu.

Ekim 2018’de, Britanya’nın başkenti Londra’da Sotheby’s müzayede evinin salonunda Banksy’nin en çok tanınan eserlerinden ‘Balonlu Kız’ (Girl With Balloon) 1 milyon sterline (12,5 milyon lira) satılmıştı. Satışın hemen ardından, Banksy’nin önceden içine monte ettiği düzenek sayesinde resmin kendi kendini imha etmesi izleyenleri şoke etmişti. Banksy, ‘Balonlu Kız’ın parçalanmasını sanatın ticarileşmesine karşı bir eylem olarak açıklamıştı. Günlerce konuşulan bu eylem sonucu portre, parçalanması nedeniyle ‘Balonlu Kız’ yerine ‘Love is in the Bin’ (Aşk Çöpte) diye isimlendirildi.


Yine Sotheby’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 6 milyon sterine alıcı bulması beklenen eser tam 16 milyon sterline (yaklaşık 202 milyon liraya) alıcı buldu.

Masraflarla birlikte alıcı toplamda 18,5 milyon sterlin ödedi. Böylece daha önce sağlıkçılara bağışlamak üzere açık artırmaya çıkardığı ‘Game Changer‘ (Oyun Değiştiren) isimli eserinin 16,6 milyon sterlinlik rekorunu kırmış oldu.

Dokuz kişinin katıldığı 10 dakika süren açık artırmanın sona ermesinin ardından müzayedeci Oliver Barker “Eser hala orada olduğu için rahatladım” diyerek şaka yaptı.

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