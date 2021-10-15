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Yaramazlara biraz batar!

Anket: ‘Muhalefet ekonomik sorunları çözer’ diyenler yüzde 46 seviyesinde

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre muhalefet partilerinin iktidara gelmeleri durumunda halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananlar yüzde 46 seviyesinde. “Çözemez” diyenler ise yüzde 45’te.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.


Şirketin aynı anketinde katılımcıların yüzde 53,7’si AKP’nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğine inandığı ortaya çıkmıştı. Yüzde 37,8’i ise AKP’nin iktidarda kalmaya devam edeceği görüşünde.

İktidarın değişeceği fikrinde olanlar artarken, muhalefetin sorunları çözebileceğine inananlardaki artış ise aynı hızda artmıyor. “Muhalefet partileri iktidara geldiklerini halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi” sorusuna, “Evet” diyenler Şubat 2021’de 42,5 seviyesindeyken eylül ayında bu 45,7 oldu ve “Hayır” diyenleri geçti.

Ankette AKP’ye oy verenlerin 19,8’inin muhalefetin sorun çözeceğine inandığı görülüyor. AKP’nin ortağı MHP’de ise bu oran 27,7.

Muhalefet partilerinde ‘ekonomik çözüm’e inananlar ise CHP’de 76,3, İYİ Parti’de 69,1. HDP’de 69 oldu.

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar anket sonuçlarını paylaşırken şu yorumu yaptı: ”Ülke sorunları çözmek politikacıların asli görevidir. Çok garip şekilde Türkiye’de sadece iktidar sorunu yok neredeyse aynı seviyede muhalefet sorunu da var. Bir asırdır ülkemiz böyle bir çaresizliği yaşamamıştı.”

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