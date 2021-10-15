AKP’nin aklındaki oy verme sistemi: Oy sandık kapanmadan değiştirilebilecek

AKP’nin oy verme sisteminde değişikliği tartıştığı belirtildi. Oy pusulalarının zarflara konduğu uygulama artık kullanılmayacak. Elektronik oylama yöntemi de üzerinde çalışılan bir diğer yöntem.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre Seçim Kanunu’nda planlanan değişikliklere oy verme sisteminin de dahil edilmesi gündemde.

AKP’li yetkililerin partide seçim uygulamasıyla ilgili bir süredir “Teknoloji ne getiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz” diye düşündüğü, toplantılarda “Yurt dışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

AKP’li yetkililerin, seçim sisteminde yapılacak her değişikliğin “Seçimi kaybedeceklerini anladılar, o yüzden sistemi değiştiriyorlar” düşüncesini doğurabileceğine dönük kaygılarını da dile getirdiği belirtildi.

Yetkililer şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: “Bu yönde düzenlemelerin seçimlerden hemen sonra yapılması uygun. Bu çalışma da 2023 seçimlerine değil daha sonraki seçimlere yönelik. Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye’nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. En güvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem.”

AKP’nin ‘teknoloji uyumlu’ yeni ‘oy verme sistemi’ çalışmasına göre, oy pusulalarının, içine konarak sandıklara atıldığı zarflar tarihe karışacak. Yetkililer şöyle konuştu: “Oy pusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak. Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısı birbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek.”

Sandık kapanmadan oy değiştirilebilecek

Yeni çalışmada değerlendirilen bir diğer düzenleme ise elektronik oylama. Yeni çipli kimlik kartları üzerinden kurgulanan modele göre, vatandaşlar seçim gününde her sandık başına kurulacak düzeneklerde parmak izi okutarak oy kullanacak.

Kullanılan oyun sistem kapatılmadan iptal edilebilmesi ya da değiştirilebilmesine de imkan tanıyacak modelde, vatandaşın kullandığı oy hem sisteme kaydedilecek hem de pusulanın çıktısı alınarak kurulan sandıklara atılacak. Böylelikle oy kullanan her vatandaşın oyu iki taraflı olarak teyit edilmiş olacak.

AKP’li yetkililerin, “Bu yöntemle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da başkasının yerine oy kullanma, turnike sistemi gibi problemlerin önüne geçilebilir” dediği belirtildi.