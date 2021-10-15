İBB’de beş yıllık bilanço: Dernek ve vakıflara 38 taşınmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dört yılda 38 taşınmazını bazı dernek ve vakıflara kiralama ya da tahsis yoluyla kullandırdığı bildirildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre 2015-2019 yıllarında 34 taşınmaz ortak hizmet protokolüyle, dört taşınmaz ise tahsis yoluyla vakıf ve derneklere kullandırıldı.

İBB yönetiminin el değiştirmesinin ardından kurumlara fesih bildirimi yapılırken, boşaltılan bazı taşınmazlar İBB tarafından kullanılmaya başladı, bazıları için de hukuki süreç devam ediyor.

Habere göre, Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 12, Ensar Vakfı’na yedi, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na altı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) dört, İstanbul Enderûn Eğitim Vakfı, İlim Yayma Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Darul Fünun İlahiyat Vakfı ve Asitane Derneği’ne ise birer taşınmaz kiralandı.

İlim Yayma Vakfı, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve TÜGVA’ya ise birer taşınmaz tahsis edildi.

Dernek ve vakıflara tahsis edilen taşınmazların tam listesi ve güncel durumları şöyle:

TÜRGEV:

Mecidiyeköy, Dereboyu Caddesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. Bina İBB’ye teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. 24 Aralık 2019 günü Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

Şişli, Darülaceze Caddesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı.10 Temmuz 2020’de teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

Fatih, Balabanağa Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. 30 Aralık 2019’da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

TÜGVA:

Sarıyer, Ferahevler Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 17 Ağustos 2020’de teslim edildi.

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

Silivri, Pirimehmetpaşa Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 07 Mayıs 2020’de teslim edildi.

Beşiktaş, Muradiye Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 12 Ağustos 2020’de teslim edildi.

Şişli, Fulya Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

Beylikdüzü, Barış Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 1 Ağustos 2020’de teslim edildi.

Üsküdar, Ahmediye Mahallesi’ndeki temsilcilik binası için 3 Mart 2020’de fesih bildirimi yapıldı, bina boşaltılmadı.

Sarıyer, Maslak Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 13 Eylül 2019’da teslim edildi.

ENSAR VAKFI:

Ataşehir, İnönü Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Çatalca, Kaleiçi Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Avcılar, Üniversite Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. Boşaltılan bina İBB yurt binası olarak yeniden kiralandı. Hukuki süreç devam ediyor.

Ataşehir, İnönü Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina 30 Kasım 2019’da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

Kartal, Cevizli Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina 8 Kasım 2019’da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

Maltepe, Çınar Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı.

AZİZ MAHMUT HÜDAYİ VAKFI:

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Üsküdar, Kısıklı Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

Üsküdar, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

ASİTANE DERNEĞİ:

Fatih, Hatice Sultan Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina 30 Kasım 2019’da teslim edildi.

DARU’L FÜNUN İLAHİYAT VAKFI:

Fatih, Kalkandere Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. Bina boşaltıldı, Sağlık Hıfsıhsıhha Müdürlüğü’nün talebi üzerine yeniden kiralandı.

İSTANBUL ENDERUN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI:

Kaba Halil Medresesi’nde Vakıflar’dan kiralanan tanıtım ofisi, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsis edildi.

İLİM YAYMA VAKFI:

Eyüp, Silahtarağa Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 3 Mart 2020’de fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi.

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ:

Fatih, Sultanahmet Mahallesi’ndeki merkez binası için İBB 3 Mart 2020’de fesih bildirimi yaptı. Bina teslim alındı, İETT hizmetlerinde kullanılmak üzere İETT Genel Müdürlüğü’ne tahsisi için İBB Meclisi’ne yazı yazıldı.

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