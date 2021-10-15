İBB’den kaymakamlığa TÜGVA yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar kaymakamlığına yazı göndererek Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Büyükada İskelesi’nde kullandığı alandan tahliyesini istedi.
İBB, TÜGVA’nın iskelenin üst katında teşkilat binası olarak kullandığı kiralık alanın kullanımının belediyeye geçtiğini belirterek 6 Ekim’de tahliye işlemine başlamıştı. Alanın kullanımı İBB ile TÜGVA arasında tartışma konusu olmuştu.
Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İBB, kaymakamlığa sürece ilişkin bir yazı gönderdi.
Yazıda, Büyükada İskelesi üzerindeki alanın kullanma amacına aykırı olarak kiraya verildiğinin tespit edildiği, kira sözleşmesinin 21 Şubat 2020’de feshedildiği belirtildi.
Yazıda, 28 Şubat 2020 tarihine kadar iskelenin tahliye edilmesi gerektiğinin noter kanalıyla tebliğ edildiği ifade edildi.
Kaymakamlığın iskeleyi boş ve işgalsiz şekilde İBB’ye tesliminin talep edildiği ancak kaymakamlık tarafından tahliye işleminin yapılamayacağının bildirildiği aktarılan yazıda, söz konusu iskelenin ivedilikle tahliye edilmesi istendi.