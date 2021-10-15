AKP’li Erdoğan’ın ‘mini mini zam’ yorumuna tepki: Gitme zamanınız geldi mini mini

AKP eski Konya milletvekili Hüsnüye Erdoğan’ın “Geçen yıl doğalgazın fiyatı 1,99 dolarmış, şu anda 2,33 olmuş Türkiye’de. Tamam zam gelebilir de mini mini gelmiş” sözleri tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Twitter

Dün akşam Kanal 42’de konuk olduğu programda muhalefetin zamlar konusunda iktidara çok yüklendiğini ‘sade vatandaşı’na bir şey demediğini belirten 26’ncı ve 27’nci dönem AKP milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların dertlerine derman olacak varsa yine biziz, yine AK Parti. Geçen yıl doğalgazın fiyatı 1,99 dolarmış, şu anda 2,33 olmuş Türkiye’de. Tamam zam gelebilir de mini mini gelmiş. Avrupa’da üç kat artmış fiyatlar. Zam yapılmak zorunda. Çünkü ithal ediyoruz bunu.”

Konya milletvekili daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘millet sevdası’na vurgu yaparak topu göğsünde yumuşatan futbolcuya benzetti: “Topu alıyor göğsünde yumuşatıyor, taşıyamayacak haline gelince yükü mecburen yansıtıyor.”

Hüsnüye Erdoğan TT olurken, Twitter kullanıcıları mevcut ekonomik duruma işaret ederek Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Hüsnüye Erdoğan hanımefendi halk zaten mini mini paralarla geçinmeye çalışıyor yani o mini mini dedikleriniz size göre mini. — Metin (@FBmetin) October 15, 2021

#hayirlicumalar

Dolar 9.21



Motorine 41 Kuruş Zam

Benzine 40 Kuruş Zam



Akp’li Hüsnüye Erdoğan

kocaman “Zam”ları

mini mini “Zamcık” diye

yutturamaya çalışıyor.



Kör değiliz, görüyoruz…



#SizeOyumuzYOK — Zafer Koyu (@KoyuYorummmmm) October 15, 2021

kadın erkek, genç yaşlı; tanrı bunların hepsini bize niye vermiş?!



AKP Mv Hüsnüye Erdoğan:



– o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor.

– Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir.

– Cumhurbaşkanımız zamları bir top gibi göğsünde yumuşatıp, öyle yansıtıyor! pic.twitter.com/WRtegFbZhj — Şerafettin Turpcu (@s_turpcu) October 15, 2021

Evet biz gençler olarak işsizlikten kafayı yiyoruz psikolojimiz elden gidiyor ama mini mini değil mi sayın Hüsnüye Erdoğan? — CallMeMuzo (@muzomuyduneydi) October 15, 2021

AKP eski konya millet vekili Hüsnüye Erdoğan: Zam geldi ama mini mini yumuşatarak

Sizin gitme zamanınızda geldi mini mini pic.twitter.com/oWYGJmSkQ6 — 🌹🌴Balkı Yılmaz Balı🦋🕊🇹🇷 (@balkkk1) October 15, 2021