AKP’li Erdoğan’ın ‘mini mini zam’ yorumuna tepki: Gitme zamanınız geldi mini mini

AKP eski Konya milletvekili Hüsnüye Erdoğan’ın “Geçen yıl doğalgazın fiyatı 1,99 dolarmış, şu anda 2,33 olmuş Türkiye’de. Tamam zam gelebilir de mini mini gelmiş” sözleri tepkilere neden oldu.
Dün akşam Kanal 42’de konuk olduğu programda muhalefetin zamlar konusunda iktidara çok yüklendiğini ‘sade vatandaşı’na bir şey demediğini belirten 26’ncı ve 27’nci dönem AKP milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların dertlerine derman olacak varsa yine biziz, yine AK Parti. Geçen yıl doğalgazın fiyatı 1,99 dolarmış, şu anda 2,33 olmuş Türkiye’de. Tamam zam gelebilir de mini mini gelmiş. Avrupa’da üç kat artmış fiyatlar. Zam yapılmak zorunda. Çünkü ithal ediyoruz bunu.”
Konya milletvekili daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘millet sevdası’na vurgu yaparak topu göğsünde yumuşatan futbolcuya benzetti: “Topu alıyor göğsünde yumuşatıyor, taşıyamayacak haline gelince yükü mecburen yansıtıyor.”
Hüsnüye Erdoğan TT olurken, Twitter kullanıcıları mevcut ekonomik duruma işaret ederek Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.