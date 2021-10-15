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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Erdoğan’ın ‘mini mini zam’ yorumuna tepki: Gitme zamanınız geldi mini mini

AKP eski Konya milletvekili Hüsnüye Erdoğan’ın “Geçen yıl doğalgazın fiyatı 1,99 dolarmış, şu anda 2,33 olmuş Türkiye’de. Tamam zam gelebilir de mini mini gelmiş” sözleri tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Twitter

Dün akşam Kanal 42’de konuk olduğu programda muhalefetin zamlar konusunda iktidara çok yüklendiğini ‘sade vatandaşı’na bir şey demediğini belirten 26’ncı ve 27’nci dönem AKP milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların dertlerine derman olacak varsa yine biziz, yine AK Parti. Geçen yıl doğalgazın fiyatı 1,99 dolarmış, şu anda 2,33 olmuş Türkiye’de. Tamam zam gelebilir de mini mini gelmiş. Avrupa’da üç kat artmış fiyatlar. Zam yapılmak zorunda. Çünkü ithal ediyoruz bunu.”


Konya milletvekili daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘millet sevdası’na vurgu yaparak topu göğsünde yumuşatan futbolcuya benzetti: “Topu alıyor göğsünde yumuşatıyor, taşıyamayacak haline gelince yükü mecburen yansıtıyor.”

Hüsnüye Erdoğan TT olurken, Twitter kullanıcıları mevcut ekonomik duruma işaret ederek Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

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Marka olmak

Anlatamam size İtalya’da hissettiğim markalaşmayı. Gittiğimiz şehrin ismi dünyanın (İtalya’nın değil) en meşhur bir peyniri ve bir de jambonuna ismini vermiş. Milano hava alanına bir indik, buram buram modanın başkenti hissi. Otoyola çıktık trafik levhaları reklam tabelası mübarek.

AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?