Akvaryumu temizlerken öldüğünü söylediği balığı, kocasına ders vermek için tavada pişirdi; video viral oldu

Endonezya’da bir kadın, akvaryumu temizlemiyor diye kızdığı kocasının yerine temizlik yaparken öldüğünü söylediği balığını tavada kızarttığına dair TikTok’ta bir video yayınladı.

Fotoğraf: www.nationalgeographic.com

Kocasının akvaryumu temizleyeceğine dair söv verdiğini ancak sözünü tutmadığını, pis bir akvaryuma tahammülü kalmadığını belirten Mia Kurniawan, bu nedenle temizliği kendisinin yapmaya karar verdiğini anlattı. Ancak o temizlik yaptığı sırada kocasının çok sevdiği, binlerce dolar değerindeki Asya Arowanası’nın öldüğünü söyledi.

Tembel olarak nitelediği kocasına ‘ders vermek’ istediğini belirten Kurniawan, akvaryumda öldüğünü söylediği balığı atmak veya gömmek yerine pişirmeye karar verdiğini anlattı. Marine ettiği balığı tavada kızarttığı anları kaydetti ve TikTok’ta paylaştı. 20 saniyelik videoyu 7 milyonu aşkın kişi izledi.

Kurniawan, kocasının önce çok üzüldüğünü sonra gülümsediğini ve onu affettiğini, yeni bir Asya Arowanası alacağını söyledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Asya Arowanası, 150-300 bin dolar (1,38-2,76 milyon lira) arasında fiyata satılıyor ve dünyanın en pahalı evcil hayvanları arasında yer alıyor.



