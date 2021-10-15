Azerbaycan’la yeni doğalgaz anlaşması

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olmak üzere toplam 11 milyar metreküplük (bcm) doğalgaz alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dönmez’in, “Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapılmıştır” ifadesi yer aldı.

Dönmez ayrıca kış aylarında artacak doğalgaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmelerin ‘olumlu’ ilerlediğini ifade etti.

Türkiye’nin Azerbaycan ile olan iki doğalgaz sözleşmesi bulunuyordu. Bunlardan ilki olan, Şah Deniz 1 sahasından çıkarılan yılda 6,6 bcm gazın alınması sözleşmesi nisan ayında sona ermişti. Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan yılda 6 bcm gazın alınması sözleşmesi ise devam ediyor.