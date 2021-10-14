Azerbaycan, Türkiye’ye doğalgaz tedarikini artırmayı planlıyor

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye’ye doğalgaz tedarikini 2023’ten itibaren 5,5 milyar metreküp artışla 9,5 milyar metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

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Doğalgaz ithalatında Rusya, Azerbaycan ve İran’dan gelen boru hatlarının yanı sıra Nijerya ve Cezayir’den gelen sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) bağımlı olan Türkiye’nin yılda 16 milyar metreküp doğalgaz ithalatı için dört uzun vadeli anlaşmasının bu yıl sona ereceği biliniyordu.

Azerbaycan ile Türkiye’nin 2001 yılında dönemin liderleri Haydar Aliyev ile Süleyman Demirel’in imzalarıyla yaptığı anlaşma ise normal şartlarda geçen yıl nisan ayında yenilenecekti.

Ancak 20 yıllık gaz ticareti anlaşmasının bir imza töreni olmadan yenilenmesi, iki tarafın da hem ulusal hem küresel piyasada bazı gelişmelere göre vaziyet almayı amaçladığı ve anlaşmanın 2024’e kadar geçerli olacağı yorumlarına neden olmuştu.

Türkiye anlaşma kapsamında Azerbaycan’dan yılda 6,6 milyar metreküp gaz ithal ediyordu.