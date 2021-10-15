Harry Potter, ‘Harry Potter’ı 27 bin sterline sattı

Britanya’da ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı‘nın nadir kopyalarından biri, Harry Potter isimli bir adam tarafından 27 bin sterline (342 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Hansons

33 yaşındaki Potter’ın sattığı kitap serinin ilk kitabının ilk baskısı olan 500 kopyadan biri. Kitap 1997’de ilk çıktığından Potter’a babası tarafından hediye edilmiş.

2017 yılında babası kanserden öldüğünden beri hediyesini Hampshire’daki evinde özenle saklayan Potter, Hansons müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla kitabı sattı.

Satıştan elde ettiği parayla babasının vasiyetini gerçekleştirmek için küllerini Afrika’ya götürüp saçacak.