SBK Holding, CHP’ye dava hazırlığında

Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding, şirketin ilişkileri hakkında broşür hazırlayan CHP’ye dava açacağını duyurdu.

CHP tarafından hazırlanan ‘SaBıKa Holding: Bir Karapara-Siyaset-Yargı Hikayesi‘ başlığını taşıyan sekiz sayfalık broşürde, işadamına yöneltilen ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ gibi suçlamalara dair iddialar paylaşılırken, bazı yasadışı faaliyetleri yürütürken kimlerle ilişki kurduğu da yer almıştı.

Holdingin basın açıklamasında, şirket ve Korkmaz hakkında ‘yanlış ve manipülatif haberler’in devam ettiği, bunun son örneğinin de broşür olduğu belirtildi.

“Sezgin Baran Korkmaz politik bir kişi değil, bir iş insanıdır” denen açıklamada, ‘kamuoyunu belirli algı ekseninde yönetmeye çalışan çevrelerin, siyasi polemiklerine malzeme olarak gerçekle bağdaşmayan bilgilerle sözde bilgilendirici broşürler hazırladığı’ savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu broşürler, halkı bilgilendirmek adı altında karalama, yönlendirme, iftira, hakaret ve yargı görevi yapanı etkilemeye yönelik, siyasi rakiplerini halkın gözünde küçük düşürmeyi amaçlayan fakat bu arada Sezgin Baran Korkmaz’ın kamuoyunda linç edilmesini sağlayan, haksız, hukuka aykırı ve suç unsuru barındıran bir içeriğe sahiptir.

Dava açılacak

Söz konusu broşürde yer alan iddialarla ilgili olarak, hukuki gerçeklerin yer aldığı dosyaları kendileriyle defalarca paylaşmamıza rağmen bu broşürlerin yayımlanmış olması, ortada kasıt ve art niyet olduğunun göstergesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, saygın bir grubun ismini siyasete malzeme yaparak binlerce çalışanın iş güvencesini ve çalışma motivasyonunu olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Siyaseti halk için yaptığını iddia ederken, kurumsal bir markayı ve bu marka altında yer alan onlarca iştirak ve binlerce çalışanın geleceğini tehlikeye atacak düzeyde fütursuzca yayın yapmıştır.

Konuyla ilgili olarak şirket avukatlarımız tarafından adli merciler nezdinde gerekli şikayetler yapılacak olup sürecin takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.”

İadesi isteniyor

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de iadesini talep ederken, Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluğu devam ediyor.