SBK broşürü dağıtan beş CHP’liye gözaltı

CHP’nin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın ilişkilerini ortaya koymak için hazırladığı broşürü dağıtan beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

‘SaBıKa Holding: Bir Karapara – Siyaset – Yargı Hikayesi‘ başlığını taşıyan sekiz sayfalık broşürde, işadamına yöneltilen ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ gibi suçlamalara dair iddialar paylaşılırken, bazı yasadışı faaliyetleri yürütürken kimlerle ilişki kurduğu da broşürde yer almıştı.

Örgüte gönderilen broşürün vatandaşlara dağıtılacağı belirtilmişti.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turğut, parti genel merkezinin yayını olan kitapçığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) önünde dağıtan beş partili arkadaşının gözaltına alındığını kaydetti.

Tuğrul şunları söyledi: “Arkadaşlarımız SBF’nin önünde kitapçığı dağıtırken polisler geliyor. Bu kitapçığın yasaklı yayın olduğunu söyleyip dağıtıma engel olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız da bunun CHP genel merkezi tarafından yayınlanan bir kitapçık olduğunu ve yasaklı gibi durum olmadığını söylese de polisler dinlemiyor. Merve Babahan, Ezgi Çakır, Ata Sevindik, Can Deniz Çıtak ve Burak Kaan Kavşut isimli arkadaşlarımız gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Biz de buradayız. Edindiğimiz bilgiye göre ifadeleri alınıyor.”

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de iadesini talep ederken, Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluğu devam ediyor.