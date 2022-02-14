Akşam Postası / 14 Şubat 2022

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edilecek.

Marmaris’teki doğa tahribatı belgelendi: Sinpaş’a yürütmeyi durdurma bekleniyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük koyuna Sinpaş GYO tarafından inşa edilen otelle ilgili bilirkişi raporu açıklandı.

CHP’li Toprak’tan ‘altılı görüşme’ yorumu: Kılıçdaroğlu ittifak içinde kabul gördü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan Toprak, altı partinin toplantısından adaylık tartışmalarına dair çıkan sonuca ilişkin “Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz, ancak en yakın aday o gibi duruyor” dedi. Toprak, Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde kabul gördüğünü söyledi.

Konutta yüzde 60 fiyat artışı bekleniyor

İnşaat sektörü temsilcileri sürekli artan inşaat maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye’nin bir barınma krizine doğru gittiğini belirtirken, emlakçılar 2022’de konut fiyatlarında yüzde 60 artış bekliyor.

Araştırma: Kararsızlar ‘cumhur ittifakı’na daha yakın

MetroPOLL Araştırma’nın anketi, kararsızların AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na daha yakın olduğunu ortaya koydu.

Niğde’de ucuz yağ kuyruğu: Eksi 5 derecede beklediler

Türkiye’nin farklı yerlerinden ucuz temel gıda ürünü satın alabilmek için kuyrukta bekleyenlerin görüntüsü gelmeye devam ediyor.

Meslektaşına tokat atan Sarıkaya yeniden yazılarına başladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yayın sırasında bir meslektaşına tokat atmasının ardından ara verdiği yazılarına yeniden başladı.

‘Serum mesaisi’ acil servisleri tıkıyor: ‘Kontrolsüz bir hastalık algısı var’

Günün her saati hasta yoğunluğuyla baş etmeye çalışan acil servislere başvuranların arasında serum isteyenler de yer alıyor. Hastaların ‘sarı serum’ veya ‘atom’ adını verdiği serumlara talep, enfeksiyonlarla birlikte kış aylarında artıyor.

Rapor: Ocak ayındaki ifade özgürlüğü davalarında en çok öğrenciler yargılandı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre ocak ayındaki ifade özgürlüğü davalarında en çok öğrenciler yargılandı.

İllere göre haftalık vaka sayısı: En büyük artış Samsun’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat arasındaki illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Boğaziçi’nin yeni genel sekreterinin ‘hızlı yükselişi’: AKP’ye yakın derneğin başkanıydı

Boğaziçi Üniversitesi genel sekreterliği görevine asaleten atanan Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal’ın hızlı yükselişi dikkat çekiyor.

Bilim kurulu üyesinden aşı uyarısı: ‘Oldum bitti’ denecek bir süreç değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, aşılama sürecinin “Evet oldum ve bitti” denebilecek bir süreç olmadığını söyledi.

Alışveriş ödemesine FAST geliyor, transfer limiti de yükseltilecek

Merkez Bankası (MB) FAST işlem limitlerinin 5 bin TL’ye yükseltildiğini, karekod ile yapılacak işyeri ödemelerinde limitin 10 bin TL olarak uygulanacağını duyurdu.

Ukrayna ve Fitch etkisi: Borsa İstanbul’da sert satış dalgası

Rusya- Ukrayna krizi sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası Borsa İstanbul’a da yansıdı. BİST 100’de öğle saatleri itibariyle kayıplar yüzde 3,5’i geçti.

Gazeteci Sedef Kabaş için tahliye talebi

Tutuklu gazetesi Sedef Kabaş için mahkemeye tahliye talebinde bulunuldu.

TİP’in ‘müdahalesi’: Bir şey yapmalı ama ne?

Fotoğraflar: Tolga Sezgin

Türkiye İşçi Partisi (TİP), son dönemde muhalif her kesimin aklını kurcalayan “Bir şey yapmalı ama ne” sorusuna “Mücadelede yerini almak” yanıtını veriyor.

Avrupa, Rus gazına ne kadar bağımlı, doğalgazı kesmek Rusya’ya kaça patlar?

Avrupa Birliği ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor. Rusya ise Avrupa’ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda.

Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu

Şarkıcı Tarkan, yeni şarkısının adını açıkladı. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı 17 Şubat’ta yayınlanacak.