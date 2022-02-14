Eski HDP milletvekili Irgat’a ‘örgüt propagandası’ndan dava

Aradığınız aşkta, hayatı paylaşmayı düşlediğiniz kişide hangi özelliklerin olmasını istersiniz? Yakışıklılık veya güzellik, güvenilir olmak, iyi bir işi olması, düşünceli ve nazik davranması, şakacı ve esprili olması… Özellikler çoğaltılabilir. Ancak ilk akla gelenler bunlarsa çok önemli bir özelliği atlıyorsunuz demektir! Günümüz koşullarında Covid-19 aşılarını yaptırmış olmak en aranan özelliklerin başında geliyor.