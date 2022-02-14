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Yaramazlara biraz batar!

Eski HDP milletvekili Irgat’a ‘örgüt propagandası’ndan dava

Ankara başsavcılığı, eski HDP milletvekili Mizgin Irgat hakkında ‘terör örgütü propagandası’ndan beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Fotoğraf: AA

İddianamede Irgat’ın, Ankara’da ‘PKK’ya müzahir kişilerle irtibatlı olduğu’ öne sürüldü. Eski vekilin Çankaya’daki Sakarya Caddesi’nde HPD binası önünde ‘Beyaz Bayrak İnisiyatifi’ altında toplanan kişilerle bir araya geldiği yazıldı.


Mizgin Irgat’ın buradaki konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle beş yıla kadar hapis cezası istendi.

AA’nın aktardığına göre Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

Beyaz Bayrak İnsiyatifi’ en son 4 Mayıs 2016’da toplanmıştı.

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