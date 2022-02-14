Marketlerde etiketler değişmeye başlamış

Hükümetin enflasyonu tutabilmek için temel gıda ürünlerine getirdiği KDV indirimi sonrası marketler hareketli. Büyük zincir marketler etiketlerin değiştiğini açıklarken, ekiplerin denetimine ilişkin de görüntüler servis ediliyor.

Fotoğraf: AA

Enflasyonla mücadele çerçevesinde temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.

Kararın ardından zincir marketler fiyatları güncellemeye başladığını duyurdu.

CarrefourSa 42 bin ürünün, Migros ise 20 binin üzerinde ürünün fiyatının düşürüldüğünü açıkladı. BİM, Happy Center ve Onur Marketler de etiket fiyatlarını güncellediğini bildirdi.

Onur Marketler ayrıca yüzde 7’lik indirimin üzerine ek yüzde 7’ye varan indirim kampanyası başlatacaklarını paylaştı.

Fotoğraf: AA

Denetimler

AA’nın aktardığına göre ayrıca zabıta ekipleri bugün İstanbul’un farklı noktalarında KDV indirimleri sonrası etiketleri denetledi.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetim yapılan marketlerde KDV indirimin etiketlere yansıtıldığı belirtildi.

Enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocakta resmi enflasyonu yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamandan 19 yılın zirvesi. Bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesaplamıştı.

Resmi verilere göre gıda enflasyonu ise ocakta yüzde 43,8.

Ekonomistlerin hesaplamasına göre söz konusu KDV indirimi enflasyon tarafında 1,5 puanlık bir düşüş yaratabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketlerden talep ettiği ekstra yüzde 7’lik indirimin gelmesi durumunda ise bu oran daha yukarı çıkabilir.

Kartel cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda enflasyonundan sorumlu tuttuğu BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola Gıda’ya geçen yıl ekim ayında toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmişti. Rekabet Kurumu cezanın gerekçesini zincir marketlerin aralarında anlaşarak birlikte fiyat yükseltmesi olarak göstermişti.