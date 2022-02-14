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Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu üyesinden aşı uyarısı: ‘Oldum bitti’ denecek bir süreç değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, aşılama sürecinin “Evet oldum ve bitti” denebilecek bir süreç olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne dek 57,5 birinci doz, 52,6 ikinci doz, 26,1 milyon da üçüncü doz aşı uygulandı. Özellikle üçüncü doz aşılamanın düşük kalması dikkat çekiyor.


Prof. Turan, Omicron varyantıyla akciğerde daha az tutulum görüldüğünü, yoğun bakımlarda solunum yetmezliğinden ziyade diğer klinik sorunlarla uğraştıklarını, yaşlı hastaların yüzde 90’ından fazlasında ek hastalık bulunduğunu kaydetti.

Bilim kurulu üyesi, “Pandeminin ilk başlarında gördüğümüz ileriki yaştaki grubu yine bu dönemde Omicron varyantının olduğu dönemde görüyoruz. Bu nedenle ileriki yaştakileri korumamız lazım” ifadesini kullandı.

Prof. Turan, virüsün değiştiğini, değişen virüsle hastalanma ihtimali bulunduğunu, bağışıklığın da azaldığını belirterek şunları söyledi: “Geçmiş dönemlerde bildiğimiz mevsimsel grip enfeksiyonlarında durum aynıydı. Orada da virüs yapısını değiştirerek her yıl bizi grip yapabiliyordu. Bu durum aslında buna benzer şekilde seyrediyor. O yüzden aşılama süreci ‘Evet oldum ve bitti’ diyebileceğiniz bir süreç değil. Çünkü virüs değişiyor. Sizin bağışıklık sisteminiz gün geçtikçe azalıyor antikor açısından. O yüzden de tekrarlayan aşılamalar gerekebilir.”

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