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Yaramazlara biraz batar!

Tüm ilaçlara yüzde 37,4 zam

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru yüzde 37.4’lük artışla 6.29’a çıktı. Karar beş gün sonra geçerli olacak.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilaç fiyatları için kullanılan avro kuru yılda bir kez; şubat ayında güncelleniyor. Rakam geçen sefer 4,57 olarak belirlenmişti.


Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı zorladığı faiz indirimleri nedeniyle gerçek avro kuru sene içinde 20 liranın üzerine kadar çıktı. Güncel avro kuru ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur arasındaki farkın bu kadar açılması ise ilaç tedarikinde önemli sorunlara yol açtı.

Güncel avro kuru şubat ayı itibarıyla 15,30’un üzerinde.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel sekreteri Savaş Malkoç daha önce sabitlenen avro kuru için bu yıl 6,40’ları işaret etmiş ve güncellemenin senede bir yerine dört kez yapılmasını istemişti.

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