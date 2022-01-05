Eczacı odası başkanı: 100 ilacın 22’si bulunamıyor; şubatta kur güncellemesi var

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, her 100 ilacın 22’sinin bulunamadığını söyledi.
Sözcü’den Cem Yıldırım’a konuşan Ercanlı, anti gribal, antiviral ilaçlar, çocuk şurupları, antibiyotikler, diyabet ürünleri ve ithal ilaçlarda yokluk yaşandığını ifade etti.
Eczacı odası başkanı, eczanelerde yoğunluk, ilaç depolarında da stok problemi olduğunu belirterek “Pandemi öncesi her 100 ilaçtan dördü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor” dedi.
Ercanlı, ecza depolarında şu anda oransal olarak bugüne kadarki en yüksek yokluk seviyesi olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nın geçen ay 1400 kalem ilacın fiyatını yaklaşık yüzde 16.6 oranında güncellediğini, gelecek ay da ilaç fiyat kararnamesiyle kur güncellemesi olacağını dile getirdi.
Ercanlı’nın çözüm önerisi şöyle: “Kısa vadede çözüm anlamında mevcut ilaç fiyat kararnamesinden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Yeni bir ilaç fiyat kararnamesi ve düzenlemesi getirilmeli. Kur güncellemesi de belli dönemlere yayılmalı. Kronik sorunu ortadan kaldırmazsak başka ilaçların yokluğunu yaşayacağız. Bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulan ilaçların başında, anti gribal ilaçlar, ağrı kesiciler, çocuk şurupları, antibiyotikler daha çok akut rahatsızlıklar dediğimiz rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlara talebin arttığını görüyoruz.”