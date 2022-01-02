Nöbetçi eczanelerdeki kuyruğun sebebi: Bulunmayan ilaçlar ve artan enfeksiyonlar

MESUDE ERŞAN

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, nöbetçi eczanelerde yaşanan kuyrukların çocuklar ile yetişkinlerde artan grip vakaları ve bulunamayan ilaçlardan kaynaklandığını söyledi. Çocuk ilaçları (parasetamol, ibufren içeren bazı ilaçlar, grip ilaçları, öksürük şurupları vs.) başta olmak üzere bine yakın ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor.

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Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki nöbetçi eczanelerde hasta yoğunlukları yaşandığını söyleyen Özcan, şunları anlattı:

“Acillerde de hasta yoğunlukları yaşanıyor. Enfeksiyon vakalarının çok artmasına paralel, ilaç sıkıntısı da büyüdü. Çocuklar ve büyüklerde grip salgını çok fazla. Ancak eczaneler özelinde bizim ayrı bir sorunumuz var. Aylardır piyasadaki ilaç bulunamaması sorunu eczanelerin, eczacıların elini kolunu giderek daha fazla bağlıyor.

Özellikle nöbetlerde bir yandan hasta sayısının fazlalığı diğer yandan ilaçları temin edememenin sıkıntısı nedeniyle eczacı ve vatandaş karşı karşıya geliyor. Eczacılarımız gelen hastalara ilacın neden olmadığını anlatmaya, reçete eden doktorla irtibata geçerek muadiliyle değiştirmeye çalışıyorlar. İlaç ‘yok’ları, hem vatandaşlarımızı hem de eczaneleri mağdur ediyor.”

‘Eczacılar kilitlenmiş durumda‘

Özcan, sadece nöbetlerde değil, sair günlerde de ilaç sıkıntısı yaşandığını belirtti:

“Reçeteyi alıp, ilacı çıkarıp sisteme girmemiz, ilacı anlatarak gönderme süremiz normalde iki dakikamızı alırken bu süre uzadı. İlacın piyasada bulunmadığını anlatmak, doktorla irtibata geçerek onun yerine başka verebileceği ilacı sormak vs. hasta başına yedi-sekiz dakikayı bulabiliyor. Haliyle sıralar uzuyor. Ancak bu konuda eczacının yapabileceği bir şey yok. Nöbetlerde ilaç yoklukları çok daha fazla hissediliyor. Eczacılar kilitlenmiş durumda. Aşırı bir yoğunluk var. Tartışmalar oluyor, sıkıntı büyüyor.”

‘Üretilip piyasaya sokulan ürün sayısı çok sınırlı‘

İstanbul Eczacı Odası, hasta yoğunluğu nedeniyle özellikle yılbaşı, hafta sonu ve özel günlerin hepsinde nöbetçi eczane sayısını artırdı. Ancak bu da nöbetçi eczanelerinin önündeki kuyrukları eritmeye yetmiyor. Depolar eczanelere çok az sayıda ilaç verebiliyor. Eczaneler nöbetlerine farklı depolardan, eczanelerden ilaç temin ederek hazırlanmaya çalışıyor.

Bu takviyeler yapılsa da temin edilebilen ilaç, reçeteleri karşılamaya yetmiyor. Özcan, şöyle devam etti: “Önlem almaya çalışsak da yetmiyor. Üretilip piyasaya sokulan ürün sayısı çok sınırlı. Hastalar ve yakınları birinde bulamayınca, başka nöbetçi eczanelerde arıyor. Bu sinir bozucu bir durum. Maalesef üzüntü verici diyaloglar yaşıyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. İlaçta döviz kuru güncellemesi her yıl şubat ayında yapılır. Yılbaşına doğru sıkıntı yaşamaya başlarız. Ancak bu yılki ilaç sıkıntımız daha büyük.”

Stokçulukla suçlanıyorlar

Eczacı Metin Uyar, ilacın bulamayan reçete sahiplerinin ‘anlayış’ göstermediklerini söyledi.

Farklı illerdeki depolardan dahi ilaç temin etmeye çalıştıklarını belirten Uyar, “Benim başıma gelmedi ama meslektaşlarımı stokçulukla suçlayan hatta saldıranlar duydum” dedi.

Bu sene ‘çok daha büyük bir ilaç sıkıntısı’ yaşandığını vurgulayan Uyar, “Döviz kurundaki makasın açılması ilaç sıkıntısını büyüttü. Şu anda bulunmayan ilaçların muadilleri varsa veriyoruz. Ama muadillerin de bir maliyeti var. Ya bir gün muadilleri de bulmakta sorun yaşarsak” diye sordu.

Hekimlerden reçete değişikliği isteniyor

Aile hekimi Dr. Recep Koç, yazdıkları her reçetede mutlaka eczanede karşılanamayan bir ilaç bulunduğunu söyledi.

Çocuk şurupları, grip ilaçları, bazı ateş düşürücülerde sıkıntı yaşandığını belirten Koç, şunları ifade etti: “İlaçta kur ayarlaması yılda birkaç kez yapılsa kimse bu sıkıntıyı yaşamaz. İlacı veremeyen eczacılar reçete düzeltmeleri (muadilleri) için bize geri yolluyor. O reçeteleri silip, yeniden yazmak zorunda kalıyoruz. Bu da zaman alıyor. Bekleme salonlarımızdaki kalabalığımız artıyor. Haliyle hastalıkların bulaşması için ayrıca bir risk ortamı oluşuyor.”